Водитель насмерть сбил женщину-пешехода в Нижнем Тагиле

Водитель Lada Granta ехал по трассе «Екатеринбург — Серов» в сторону поселка Баранча, возвращался с работы. В тоже время женщина направлялась из Екатеринбурга в Краснотурьинск. Во время пути ей потребовалось остановка, поэтому она вышла из машины и начала переходить на другую сторону проезжей части.

Владелец Lada Granta увидел женщину-пешехода, которая стояла на дороге. Он попытался уйти от столкновения и для этого перестроился в правый крайний ряд. По словам мужчины, машина неслась со скоростью 90 километров в час. Он все равно наехал на девушку.

Пострадавшая получила сильные травмы и умерла на месте аварии.

«Сотрудниками ГИБДД проведено освидетельствование водителя, по результатам которого опьянение не установлено», — говорится в сообщении.

Водительский стаж мужчины — 14 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД его привлекали два раза.