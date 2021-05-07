Водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Ростовской области

В городе Аксае Ростовской области накануне вечером на улице Ленина произошла дорожная авария со смертельным исходом. По предварительной версии регионального УГИБДД, 42-летний мужчина за рулем иномарки Hyundai i20 сбил 65-летнюю женщину. Пенсионерка в момент ДТП переходила дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщает rostovgazeta.ru, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте. По факту произошедшего проводится проверка.