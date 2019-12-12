Водитель насмерть сбил женщину на переходе в Новой Москве. Видео

Жительница Новой Москвы переходила дорогу, когда ее на большой скорости сбил автомобиль. В результате аварии она скончалась на месте. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

Момент аварии попал на видео камер наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина начинает переходить дорогу по пешеходному переходу без светофора, а в этот момент ее сбивает проносящаяся машина.

Автомобиль въехал в супермаркет в Санкт-Петербурге Подробнее

По информации источника, водитель работает программистом и живет в Подольске. Во время аварии он находился в трезвом состоянии и не заметил пешехода. В результате ДТП женщина скончалась от полученных травм.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все детали и обстоятельства произошедшей аварии.