Водитель насмерть сбил женщину на остановке в Югре и скрылся

Водитель в Нижневартовске въехал в автобусную остановку, где стояли люди, и скрылся. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по ХМАО-Югре.

ДТП случилось около 20:30 по местному времени (18:30 по Москве) на улице Заводская. Водитель Lada Priora въехал в автобусную остановку «Школа 17» и скрылся с места аварии.

Причина, по которой автолюбитель устроил ДТП, не еще не установлена. Владелец автомобиля — 49-летний житель Нижневартовска.

Погибла женщина, мужчина попал в больницу с травмами различной степени тяжести. Личности обоих местных жителей уточняются, при себе у них не было документов.