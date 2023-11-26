26 ноября 2023, 06:06
Водитель насмерть сбил женщину на автобусной остановке в Саратове
Два человека погибли в результате дорожной аварии в центре Саратова этой ночью. Водитель автомобиля ВАЗ-2112 врезался в автобусную остановку, не справившись с управлением. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Саратов».
«В результате ДТП женщина которая стояла на остановке погибла, мужчина, который находился в автомобиле погиб», — говорится в публикации.
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Мужчину, находящегося в машине, госпитализировали.
Металлическую автобусную остановку в результате наезда фактически вырвало с места установки и сильно покорежило.
Сотрудники ГИБДД на местах выясняли обстоятельства произошедшей автокатастрофы.
Ранее в Саратовской области еще два человека стали жертвами массового дорожно-транспортного происшествия в Советском районе. Недалеко от поселка Пушкино столкнулись бензовоз, грузовик Isuzu и автомобиль Volkswagen Polo. Местные власти призвали водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах.
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