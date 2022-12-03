Эксклюзив 03 декабря 2022, 19:42 Водитель насмерть сбил пешехода в Серпухове Источник «360»: водитель BMW насмерть сбил пешехода в Серпухове

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Днем 3 декабря на пешеходном переходе в Серпухове сбили человека. От полученных травм он скончался. По предварительной информации, водитель был нетрезв, рассказал источник «360».

На место происшествия прибыли полицейские. Они задержали предполагаемого виновника ДТП. В распоряжении «360» оказались кадры с места события. На них видно, как человек переходил дорогу по пешеходному переходу. Один автомобиль остановился и уступил дорогу, а вторая машина — серебристый BMW — ехал по соседней полосе и лишь прибавил скорость.

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Пешеход не успел увернуться, и кроссовер ударил его правой стороной. От столкновения человек отлетел в сторону на несколько метров. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

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