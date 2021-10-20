Водитель насмерть сбил пешехода, после чего уничтожил свою машину

Водитель насмерть сбил пешехода в Коркинском районе Челябинской области. После этого он уничтожил свою машину, написал «Царьград».

Сбитый мужчина скончался от полученных травм, а преступник скрылся с места ДТП. Позднее полицейские по камерам видеонаблюдения задержали подозреваемого. Ее машину они обнаружили не сразу — 27-летний молодой человек распилил ее на части и закопал возле заброшенного дома.