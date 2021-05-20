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    20 мая 2021, 16:50

    Водитель насмерть сбил пенсионера в Ростовской области

    Дарья Морозова

    Произошла авария в Ростовской области. Водитель сбил пожилого мужчину на велосипеде. В результате погиб пенсионер. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Уточняется, что водитель машины, по предварительным данным, был пьян. Пенсионер ехал на велосипеде по обочине, навстречу движению. В результате столкновения пенсионер скончался. Его личность еще не установили.

    Правоохранители выясняют детали и обстоятельства произошедшего.

    Ранее произошла авария во Владимире. Погиб мотоциклист.