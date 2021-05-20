Водитель насмерть сбил пенсионера в Ростовской области

Произошла авария в Ростовской области. Водитель сбил пожилого мужчину на велосипеде. В результате погиб пенсионер. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Уточняется, что водитель машины, по предварительным данным, был пьян. Пенсионер ехал на велосипеде по обочине, навстречу движению. В результате столкновения пенсионер скончался. Его личность еще не установили. Правоохранители выясняют детали и обстоятельства произошедшего. Ранее произошла авария во Владимире. Погиб мотоциклист.