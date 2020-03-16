Водитель насмерть сбил амурскую тигрицу в Хабаровском крае. Его ищет полиция

Амурскую тигрицу с переломанными костями нашли под мостом в Хабаровском крае. Ее сбила машина. Ветеринары боролись за жизнь редкого животного, но тщетно — тигрица умерла. Водителя сейчас ищет полиция.

Как рассказал РИА «Новости» генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, травмированную тигрицу нашли в минувшие выходные. По его словам, случайное столкновение с автомобилем маловероятно, так как животное было взрослое, а значит, очень осторожное.

«Как было в данном случае, разберутся правоохранительные органы, но хочется отметить, что как бы ни произошло это ДТП, поступок водителя очень безответственный», — подчеркнул Арамилев.

Собеседник добавил, что раненая тигрица представляла серьезную опасность для людей. Арамилев призвал неизвестного водителя прийти с повинной и рассказать обо всех обстоятельствах ЧП. Амурский тигр занесен в Красную книгу как один из самых редких хищников земли.

В конце 2019 года в дикой природе таких животных насчитали всего около 600 особей. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке проведут в конце 2021 года.