Водитель насмерть сбил 5-летнего ребенка в Ставропольском крае

В Ставропольском крае машина сбила переходивших дорогу по пешеходному переходу женщину с маленьким ребенком. В результате ДТП малыш погиб.

Трагедия произошла вечером в среду на автодороге Минводы — Суворовская, которая проходит по Минераловодскому городскому округу, сообщает newstracker.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

Иномарка Chevrolet под управлением 32-летнего местного жителя ехала в направлении села Гражданское. Водитель в какой-то момент отвлекся за рулем и не заметил переходивших по пешеходному переходу 29-летнюю женщину с пятилетним ребенком. В результате ДТП мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью и умер, не дождавшись приезда скорой.

Женщину с травмами доставлили в больницу.

По предварительным данным, водитель, местный житель, до этого не нарушал правила дорожного движения. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.