Водитель насмерть сбил 16-летнюю беременную девушку в Прикамье

16-летняя беременная жительница Перми погибла под колесами машины в Прикамье. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

По данным агентства Ura.ru, водитель, сбивший девушку сбежал с места происшествия. Позже его задержали. Он отказался от медосвидетельствования и, как оказалось, уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

«41-летний водитель ВАЗ-2113 сбил 16-летнюю девушку. Пострадавшую госпитализировали, но от полученных травм она скончалась», — рассказали в ведомстве.