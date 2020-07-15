15 июля 2020, 13:58
Водитель нарочно сбил ребенка в Туве
Житель Барун-Хемчикского района Тувы совершил умышленный наезд на восьмилетнего мальчика. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на официальный сайт СК РФ.
По данным следствия, водитель в этот момент был пьян. Пострадавшего доставил в больницу случайный свидетель, а подозреваемый просто уехал. Мальчику диагностировали закрытый оскольчатый перелом бедренной кости.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений». Подозреваемый задержан.