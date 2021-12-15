Водитель-наркоман спровоцировал аварию в Петербурге

Житель Санкт-Петербурга под действием наркотических средств стал виновником ДТП. Его приговорили к заключению. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Петербурга.

Ситуация произошла вечером 11 августа 2020 года на Левашовском шоссе в Курортном районе Санкт-Петербурга. Злоумышленник под воздействием препаратов значительно превысил скорость и врезался в другой автомобиль. В результате водитель второй машины получил серьезные травмы.

Против виновника ДТП возбудили уголовное дело по статье «Нарушение нетрезвым водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Суд признал его виновным и приговорил к семи годам заключения в колонии строгого режима.