Водитель напал на пассажира с ножом в центре Москвы

Автомобилист напал на пассажира с ножом в центре Москвы за отказ покинуть машину. О произошедшем рассказали в МВД.

В Telegram-каналах опубликовали видео с места происшествия. На них видно, как мужчина сначала наносит удар ногой по пассажиру на переднем сиденье. Затем он достает нож и прицеливается им по оппоненту, так и не покинувшему машину.

Конфликт произошел на 1-й Тверской-Ямской улице после словесной перепалки.

Ножевое ранение оказалось несерьезным. Попутчик эмоционального водителя обошелся без госпитализации. Сам автомобилист скрылся с места конфликта. В данный момент его ищут сотрудники правоохранительных органов.

Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе столичного управления МВД.

«На территории Пресненского района произошел конфликт между водителем автомашины и пассажиром. В том, что это именно такси, уверенности нет. В ходе конфликта мужчине нанесли незначительные телесные повреждения», — сообщил представитель ведомства.

По его словам, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Также они принимают меры по розыску скрывшегося водителя.