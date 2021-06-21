Водитель намеренно сбил подростка под Казанью

Неизвестный водитель машины ВАЗ целенаправленно наехал на подростка в поселке Боровое Матюшино под Казанью. Момент аварии попал в объектив камеры наблюдения.

На кадрах видно, как легковой автомобиль проезжает мимо идущего по дороге подростка. Останавливается и задним ходом сбивает школьника. После этого водитель разворачивает транспортное средство и уезжает.

Источник «360» в правоохранительных органах сообщил, что за рулем легковушки находился 13-летний подросток.

Отец пострадавшего пешехода Ярослав Муравьев в беседе с «360» сообщил, что с сыном сейчас все в порядке. Он отделался небольшими ушибами.

Муравьев отметил, что с водителем его сын не знаком. Он подчеркнул, что водителя, который устроил аварию, пока еще не задержали.

Издание «Подъем» со ссылкой на республиканский главк МВД сообщило, что заявлений о подобных авариях в ведомство не поступало. Там не исключили, что видео с аварией произошло не на территории Татарстана.