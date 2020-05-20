Водитель наехал на диких утят в Великом Новгороде. Ему придется заплатить

Автомобилист из Великого Новгорода наехал на семью уток, которая переходила дорогу, и скрылся с места происшествия. Сотрудники регионального ГИБДД оформили ДТП, водителя ждет наказание.

Об этом сообщила пресс-служба ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Великому Новгороду в своем паблике «ВКонтакте».

Наезд на семью уток снял на видео водитель встречного автомобиля. На кадрах видно, как птиц, которые переходят дорогу, на полном ходу переезжает автомобиль. После наезда он не сбавляет скорости и не останавливается.

Сотрудники ГИБДД оформили происшествие как ДТП. Водителя автомобиля уже установили — им оказался 69-летний житель города. На него составили административный протокол по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Кроме того, автомобилисту предстоит возместить государству ущерб за сбитых утят.

По информации местных СМИ, на место ДТП выезжал ветеринар, который зафиксировал гибель четырех утят. Водителю предстоит заплатить государству 2400 рублей — по 600 рублей за каждого утенка. Кроме того, он должен будет погасить штраф в размере одной тысячи рублей — за то, что скрылся с места аварии.

В ведомстве подчеркнули, что водитель полностью признал свою вину. Он объяснил, что сбил птиц, потому что не заметил их на дороге.

«После того как ему сообщили о том, что он совершил ДТП, водитель незамедлительно приехал на место происшествия», — сказано в сообщении.