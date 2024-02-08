Происшествия 08 февраля 2024, 15:47 Водитель на мусорном полигоне насмерть задавил коллегу в ХМАО

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На мусорном полигоне в деревне Шапша водитель спецтехники случайно насмерть задавил коллегу. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На полигоне водитель не заметил стоявшего рядом с транспортом коллегу и случайно наехал на него. От полученных травм 42-летний мужчина умер на месте. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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