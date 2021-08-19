Водитель на Mazda сбил насмерть бабушку с внучкой на Урале

Водитель на Mazda сбил насмерть пенсионерку и восьмилетнюю девочку в Каменске-Уральском. От удара ребенка откинуло на встречную иномарку Renault Duster, сообщили в региональном ГУ МВД.

Смертельное ДТП произошло 18 августа, в 20:52, на улице Пушкина, в районе дома № 1. По предварительным данным полиции, 36-летний мужчина на Mazda ехал со стороны улицы 1-я Синарская в сторону проспекта Победы и сбил восьмилетнюю девочку и ее 69-летнюю бабушку.

Они переходили проезжую часть по линии тротуара перед близко идущей машиной, справа налево по ходу движения иномарки. После наезда девочку отбросило на ехавшую навстречу машину Renault Duster, за рулем которой был 64-летний мужчина.

Женщина и девочка скончались до приезда скорой помощи. Сотрудники ГИБДД установили, что погибшие — это бабушка и ее внучка. Они возвращались от родственников, где были в гостях, родители ребенка в это время были у себя дома.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства аварии. Окончательная​ причина ДТП будет установлена в ходе следствия, добавили в ведомстве.