Происшествия 08 февраля 2024, 16:48 Водитель сбил ребенка на юге Москвы и скрылся с места ДТП Водитель сбил мальчика на улице Братеевская в Москве и скрылся с места ДТП

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В Южном округе Москвы водитель сбил подростка и скрылся с места аварии. Его объявили в розыск, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Братеевская водитель машины наехал на 15-летнего мальчика и уехал в неизвестном направлении.

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В результате ДТП подросток получил травмы, ему потребовалась помощь медиков.

Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства аварии. Прокуратура проконтролирует, чтобы полицейские нашли водителя и привлекли его к ответственности.

За неделю с 29 января по 4 февраля ГИБДД зафиксировала на дорогах в Москве 98 аварий. В них пострадали 107 человек, в том числе шестеро детей. Четыре участника ДТП погибли.