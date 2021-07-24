Водитель на BMW перегородил дорогу машине скорой в Татарстане. Видео

В Нижнекамске водитель BMW перегородил дорогу машине скорой помощи, которая ехала на вызов. Их конфликт сняли на видео очевидцы. На записи слышно, как владелец иномарки, матерясь, доказывает свою правоту и не собирается освобождать путь.

По данным местного телеканала «НТР 24», скорая приехала на вызов 22 июля, но натолкнулась на препятствие в виде BMW и ее агрессивного водителя. Мужчина не хотел уступать, хотя мог спокойно сдать назад.

Вместо этого он открыл дверь кабины скорой и накричал на водителя. Когда кто-то из местных жителей предложил ему все-таки отъехать, ведь это скорая, он продолжал махать руками и нецензурно ругаться.

В Нижнекамской центральной районной больнице телеканалу подтвердили, что скорую действительно не пропускали к подъезду в одном из жилых дворов.

«Да, этот случай был. Водитель станции скорой медпомощи подтвердил. Сейчас детально разбираем ситуацию», — уточнили сотрудники НЦРМБ.

В больнице подчеркнули, что со стороны водителя скорой, по предварительным данным, не было никаких нарушений.