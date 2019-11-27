Водитель мусоровоза в Омске отправится в колонию за ДТП со смертельным исходом
В Омске 58-летнего водителя мусоросборочной машины приговорили к 16 месяцам лишения свободы и крупному штрафу. Ему инкриминируют убийство по неосторожности, сообщило издание gorod55.ru.
Трагедия произошла в июле. 58-летний водитель мусоровоза, не убедившись в безопасности маневра, начал движение. Но на пути многотонной машины был пешеход. Мусоровоз насмерть сбил 66-летнего мужчину.
Кировский районный суд города Омска обвинил водителя спецтранспорта в нарушении ПДД, которое привело к смерти по неосторожности. Приговор: год и четыре месяца в колонии-поселении, а также запрет на вождение авто на два года.
Компания, в которой работал осужденный, должна выплатить вдове миллион рублей (с учетом добровольного возмещения 492 тысячи рублей), в качестве компенсации.