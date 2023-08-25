25 августа 2023, 15:25
Водитель мотоцикла стал жертвой ДТП в Ноябрьске
ДТП, в котором погиб мотоциклист, произошло вечером 24 августа на перекрестке улиц Муравленко — Лиственная в Ноябрьске. Об этом написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Telegram-канал Госавтоинспекции ЯНАО.
По предварительным данным, там столкнулись автомобиль Daewoo и мотоцикл Honda. Мотоциклист от полученных травм умер в машине скорой помощи.
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Сейчас в причинах случившегося разбираются правоохранители.
ДТП
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