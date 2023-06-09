Происшествия 09 июня 2023, 17:50 Водитель мотоцикла стал жертвой аварии в Оренбургской области

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Смертельная авария, в которой погиб 39-летний мотоциклист, произошла накануне на трассе Энергетик — Ириклинский в Оренбургской области. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина двигался на мотоцикле «Урал М-2» в сторону поселка Ириклинский и в какой-то момент не справился с управлением. Его занесло в кювет, где транспортное средство перевернулось.

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От полученных травм пострадавший скончался на месте. Сейчас правоохранители устанавливают точные обстоятельства случившегося.