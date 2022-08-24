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    24 августа 2022, 17:27

    Водитель мотоцикла скончался в результате ДТП в Новосибирске

    Арина Бобкова

    Серьезное ДТП произошло в центре Новосибирска. Там столкнулись два мотоцикла и минивэн. Один из участников аварии скончался. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

    Авария произошла 23 августа около девяти часов вечера на Красном проспекте. Там столкнулись мотоцикл Suzuki, мотоцикл Yamaha и Honda Odyssey.

    «В результате ДТП водитель мотоцикла Yamaha получил травмы несовместимые с жизнью. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сообщили в ведомстве.