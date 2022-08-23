Водитель мотоцикла сбил ребенка на одном из пляжей в Приморье

ДТП с участием мотоцикла произошло накануне на пляже Седанка во Владивостоке. Об этом написал сайт vostokmedia.com со ссылкой на Telegram-канал dpskontrol_125rus.

По словам очевидцев, мужчина, управляя двухколесным транспортным средством, наехал на маленького ребенка и скрылся с места происшествия.

Пострадавшего увезли в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое. В настоящий момент полиция разыскивает виновника ДТП.