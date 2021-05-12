Водитель мотоцикла сбил двух школьниц на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге

Авария с участием детей произошла в Санкт-Петербурге. Мотоциклист сбил двух несовершеннолетних. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по городу и Ленинградской области.

ДТП произошло накануне, 11 мая, на проспекте Энгельса. Управляющий мотоциклом Kawasaki сбил двух школьниц, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Врачи диагностировали у одной из девочек перелом левого бедра и оценили состояние как среднетяжелое. Вторая девочка оказалась в больнице с ушибом и растяжением запястного сустава. Также медики зафиксировали ушиб правого и левого коленного сустава. Дети в момент аварии находились без сопровождения взрослых.