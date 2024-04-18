18 апреля 2024, 17:36
Водитель мотоцикла погиб в Екатеринбурге, врезавшись на высокой скорости в столб
Смертельная авария с участием 47-летнего мотоциклиста произошла накануне на улице Чемпионов в Екатеринбурге. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на ГИБДД по городу.
Мотоциклист на высокой скорости врезался в столб. В момент аварии мужчина находился в пластиковой каске, однако защитная экипировка на нем отсутствовала.
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Сообщается, что пострадавший погиб до приезда медиков.
ДТП
Екатеринбург
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