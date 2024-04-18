Происшествия 18 апреля 2024, 17:36 Водитель мотоцикла погиб в Екатеринбурге, врезавшись на высокой скорости в столб

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Смертельная авария с участием 47-летнего мотоциклиста произошла накануне на улице Чемпионов в Екатеринбурге. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на ГИБДД по городу.

Мотоциклист на высокой скорости врезался в столб. В момент аварии мужчина находился в пластиковой каске, однако защитная экипировка на нем отсутствовала.

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Сообщается, что пострадавший погиб до приезда медиков.