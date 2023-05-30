Происшествия 30 мая 2023, 16:56 Водитель мотоцикла погиб в ДТП во Владимирской области

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Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла накануне в Собинском районе Владимирской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД по региону.

На 182-м километре трассы М-12 «Восток» 21-летний водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и влетел в стоявшего на обочине мотоциклиста. От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте.

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Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.