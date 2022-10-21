Водитель мотоцикла погиб в ДТП во Владимирской области | 360°

21 октября 2022, 15:33
Водитель мотоцикла погиб в ДТП во Владимирской области
ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло накануне в Селивановском районе Владимирской области. Об этом написал «Царьград».
Как сообщили в региональном УМВД, 56-летний водитель LADA не заметил в темноте мотоцикл и врезался в него. В результате аварии погиб 51-летний мотоциклист.
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Пассажир двухколесного транспортного средства был доставлен в больницу. По словам медиков, он находится в коме.
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