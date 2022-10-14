Водитель мотоцикла погиб при столкновении с легковушкой в Тюмени | 360°

Происшествия 14 октября 2022, 18:07 Поделиться Telegram

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Viber Водитель мотоцикла погиб при столкновении с легковушкой в Тюмени

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Смертельное ДТП произошло в Тюмени неподалеку от ТРЦ «Остров». Там водитель мотоцикла врезался в легковушку. Об этом сообщил NashGorod.ru со ссылкой на ГИБДД по Тюменской области.

В Сети появилась запись с камеры видеорегистратора. На кадрах видно, как мотоцикл на полной скорости врезается в легковушку, из-за чего водителя отбрасывает в сторону на несколько метров. Мотоцикл при этом разбился.

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Как сообщили в ГИБДД, мотоциклист задел пять машин — два Hyundai, Suzuki, Chevrolet и Renault. В результате водитель погиб на месте происшествия.

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