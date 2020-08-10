Водитель мотоцикла насмерть сбил девушку в Чите

Водитель мотоцикла Suzuki насмерть сбил девушку на проезжей части на Дворцовском тракте в Чите.

Об аварии сообщили очевидцы. По их словам мотоциклист совершил наезд на пешехода, который находился на дороге. В результате пострадавшая получила тяжелые травмы. Местная жительница погибла на месте аварии, пишет ИА Nation News.

В настоящий момент ведется проверка по факту произошедшего. Специалисты устанавливают обстоятельства и детали случившегося. Ведутся следственно-оперативные мероприятия.