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    10 августа 2020, 12:18

    Водитель мотоцикла насмерть сбил девушку в Чите

    Полина Петрова

    Водитель мотоцикла Suzuki насмерть сбил девушку на проезжей части на Дворцовском тракте в Чите.
    Водитель мотоцикла насмерть сбил девушку в Чите

    Об аварии сообщили очевидцы. По их словам мотоциклист совершил наезд на пешехода, который находился на дороге. В результате пострадавшая получила тяжелые травмы. Местная жительница погибла на месте аварии, пишет ИА Nation News.

    В настоящий момент ведется проверка по факту произошедшего. Специалисты устанавливают обстоятельства и детали случившегося. Ведутся следственно-оперативные мероприятия.

    Новости SMI.FM