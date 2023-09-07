Эксклюзив 07 сентября 2023, 20:03 Водитель мопеда в Сочи сбил девушку — источник Источник «360»: водитель мопеда сбил девушку на улице Роз в Сочи

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ДТП в Сочи закончилось госпитализацией пешехода. На улице Роз водитель мопеда сбил девушку. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.

На кадрах пострадавшая лежит без движения на дороге. В ожидании скорой помощи ее окружили очевидцы. Рядом также находился предполагаемый водитель мопеда. Само транспортное средство лежало неподалеку. Разгневанные жители попытались выяснить у мужчины, почему он так быстро ехал, но в ответ услышали лишь извинения.

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Приехавшие на место медики госпитализировали девушку с различными травмами. Сотрудники полиции проводят проверку. Подробности уточняются.

Ранее стало известно о ДТП в Москве с участием ребенка. На Нижегородской улице таксист сбил восьмилетнего школьника на пешеходном переходе. Информации о состоянии мальчика пока не сообщалось. Известно, что пострадавший получил травмы, его доставили в больницу.