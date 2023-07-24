Происшествия 24 июля 2023, 11:22 Водитель мопеда попал под колеса грузовика на западе Москвы Прокуратура Москвы: на улице Лобачевского столкнулись автомобиль «МАЗ» и мопед

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В Западном округе столицы в результате ДТП с грузовиком пострадал водитель мопеда. Его госпитализировали с травмами в больницу. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, в понедельник утром, 24 июля, на улице Лобачевского произошла авария: столкнулись автомобиль «МАЗ» и мопед. В результате ДТП 20-летнего водителя увезли в медужреждение.

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Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП под контролем прокуратуры. После случившегося организовали процессуальную проверку.

Пресс-служба столичного дептранса показала видео с моментом столкновения. На кадрах видно, как мопедист на скорости попадает под грузовую машину. В ведомстве добавили, что проезжую часть уже удалось освободить после ЧП.

Ранее в ДТП на Ленинском проспекте в Москве погиб один человек. Иномарка врезалась в столб, нарушив движение в сторону центра.