Водитель мопеда получил травмы в ДТП в Оренбургской области | 360°

Происшествия 23 сентября 2022, 15:26 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Водитель мопеда получил травмы в ДТП в Оренбургской области

Читать 360tv в

Серьезное ДТП произошло в Бузулуке Оренбургской области. Там водитель мопеда столкнулся с легковушкой. Об этом сообщил56orb.ru со ссылкой на УМВД по региону.

Реклама

Авария случилась на седьмом километре трассы «Бузулук-Грачевка». Мужчина за рулем мопеда отказался уступить дорогу водителю LADA Kalina, который направлялся по главной дороге. В результате произошло столкновение. Водитель мопеда получил серьезные травмы. Мужчину госпитализировали. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, открытый перелом левого бедра, вывих плечевого сустава.

0 0 0 0 0 0