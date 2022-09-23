Водитель мопеда получил травмы в ДТП в Оренбургской области | 360°

Все новости

Деньги

23 сентября 2022, 20:21

Новый «Мир» на горизонте. Турция создаст платежную систему вне санкций Запада

Эксклюзив

23 сентября 2022, 20:11

«Все хотят жить по мирным небом». Жительница Мариуполя ждет изменений к лучшему после референдума

Реклама

Мир

23 сентября 2022, 20:10

РФ обвинила США в дестабилизирующей программе модернизации ядерного потенциала

Интересное

23 сентября 2022, 20:04

Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы

Деньги

23 сентября 2022, 20:02

В России появится универсальное пособие. Как оно будет работать

Здоровье

23 сентября 2022, 20:01

Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Происшествия

23 сентября 2022, 19:57

Кирпичный склад загорелся в Петербурге

Здоровье

23 сентября 2022, 19:57

Многоразовые линзы увеличивают риск инфекции в глазах

Происшествия

23 сентября 2022, 15:26

Водитель мопеда получил травмы в ДТП в Оренбургской области

Читать 360tv в

Серьезное ДТП произошло в Бузулуке Оренбургской области. Там водитель мопеда столкнулся с легковушкой. Об этом сообщил56orb.ru со ссылкой на УМВД по региону.

Реклама

Авария случилась на седьмом километре трассы «Бузулук-Грачевка». Мужчина за рулем мопеда отказался уступить дорогу водителю LADA Kalina, который направлялся по главной дороге. В результате произошло столкновение. Водитель мопеда получил серьезные травмы. Мужчину госпитализировали. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, открытый перелом левого бедра, вывих плечевого сустава.

ДТП

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама