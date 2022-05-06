Водитель Mitsubishi Pajerо погиб в ДТП возле Краснокаменска

Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero вылетел с проезжей части и перевернулся.

Известно, что около 12:40 на трассе, которая ведет от города Краснокаменск в сторону места индивидуальной застройки, автомобиль на большой скорости вылетел с проезжей части. Он пролетел около 40 метров через бетонные столбики и сбил бетонную электроопору. От удара столб разлетелся на куски. Водитель в возрасте 46 лет отлетел от машины на 37,5 метров и погиб, информирует transsibinfo.com.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и следователь.