Происшествия 26 февраля 2024, 12:59 Водитель минивэна погиб при столкновении с легковушкой в Ленобласти

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Смертельная авария произошла на дороге Песочный — Киссолово в Ленинградской области. Об этом сообщил «Питер ТВ».

Установлено, что 59-летний водитель минивэна Lada Largus выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с легковушкой Opel Astra.

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Инициатор ДТП получил серьезные травмы и скончался на месте. Мужчина не раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.