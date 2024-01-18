Происшествия 18 января 2024, 12:15 Водитель минивэна погиб при столкновении с фургоном на трассе в Ленобласти

Читать 360tv в

Дорожная авария на трассе «Кола» в Ленобласти унесла жизнь одного человека. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, на 172-м километре 53-летний водитель минивэна Volkswagen Caddy выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению с фургоном Ford Transit.

Реклама

Инициатор ДТП получил смертельные травмы. Пострадали два пассажира микроавтобуса, в том числе 14-летняя девочка. Ее состояние оценивают как тяжелое.