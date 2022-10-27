Водитель микроавтобуса погиб во время ДТП в Карелии | 360°

Происшествия 27 октября 2022, 04:54 Водитель микроавтобуса погиб во время ДТП в Карелии

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Серьезное ДТП произошло на севере Карелии. Там водитель микроавтобуса угодил в кювет. Об этом сообщил «карелinform» со ссылкой на данные Госавтоинспекции.

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Авария произошла во вторник, 25 октября. ДТП случилось на трассе «Кола — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — граница с Финляндией» в Карелии. Мужчина, который находился за рулем, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате машина перевернулась. Водитель погиб на месте преступления. Его жена, которая также была в автомобиле, получила серьезные травмы.