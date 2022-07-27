Водитель Mercedes врезалась в дерево из-за открытого люка в Ростове-на-Дону

ДТП с участием автомобиля марки Mercedes произошло 26 июля около часа ночи на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

По информации правоохранителей, 19-летняя девушка, управляя иномаркой, не заметила открытый люк на дороге и наехала на него. В результате машина выскочила на тротуар и врезалась в дерево.

Обошлось без пострадавших, однако автомобиль получил значительные повреждения. В отделе ГИБДД пояснили, что инспекторы приняли меры по ликвидации причины аварии.