Водитель Mercedes погиб в ДТП с участием двух фур под Екатеринбургом

В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием одного легкового автомобиля и двух грузовиков. Один человек погиб. Об этом сообщил tagilcity.ru.

Авария случилась накануне вечером под Екатеринбургом. На 182 километре столкнулись сразу три машины. Автомобилем DAF управлял 52-летний водитель, а за рулем Mercedes был мужчина 59 лет.

Сотрудники ГАИ на месте выяснили, что водитель грузовика DAF выехал на встречную полосу и влетел в другую фуру. 34-летний водитель Sкода, ехавший за Mercedes, не успел затормозить. В результате автомобиль столкнулся с фурой.

Водитель Mercedes не выжил. Люди в легковом автомобиле не пострадали, они были пристегнуты. Водитель фуры DAF остался жив.

На трассе движение возобновлено. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД. Продолжается проверка по факту ДТП.