Происшествия 04 марта 2024, 15:46 Водитель Mercedes оплатил 111 штрафов после ареста авто

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В Краснодаре местный житель оплатил 111 штрафов, выписанных за нарушения ПДД, только после того, как его Mercedes арестовали. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФССП.

Пристав объединил все долги в единое производство. Кроме ареста он наложил временный запрет на использование краснодарцем водительских прав. После принятых мер мужчина за несколько дней оплатил всю задолженность в сумме почти 153,5 тысячи рублей.

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