Водитель Mercedes на большой скорости врезался в стоящую на трассе Toyota и чудом выжил

Авария с участием двух иномарок произошла на платной трассе Санкт-Петербург — Москва. Водитель Mercedes с тремя пассажирами врезался на скорости 100 км/ч в стоящую на магистрали Toyota. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на автора роликов, который разместил их в соцсети «ВКонтакте».

Водитель Mercedes описал свое состояние после аварии, а также рассказал, как чувствовали себя находившиеся в его машине пассажиры после столкновения.

«Смотрю снаружи и понимаю, что этот Mercedes С-класса нас спас — все подушки, шторки сработали как надо, ремни заранее натянулись, ну и сама структура салона цела. Потом, когда спадает адреналин, у всех начинает болеть шея, грудь. У меня, видимо, сильнее всех, так как сдерживал только ремень, а не подушка, но кости целы, а ребенок так вообще только с одной царапиной и без синяков. У всех без переломов», — сообщил он.

Оказалось, что брошенная на трассе Toyota до этого попала в ДТП, однако оттащить ее в другое место не успели. Кроме того, машину оставили без аварийного знака и сигнализации. В автомобиле Toyota пассажиров в момент столкновения не было.