Водитель машины погиб в ДТП под Новосибирском

ДТП произошло под Новосибирском. Там ВАЗ-2114 столкнулся с грузовиком КАМАЗ. О случившемся сообщил «Царьград» со ссылкой на областное управление Госавтоинспекции МВД России.

Авария случилась сегодня, 29 июня, в 12:55 на Колыванском шоссе. По словам очевидцев, водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. КАМАЗ в результате аварии отбросило в кювет, а ВАЗ смяло. Водитель легкового автомобиля погиб.