Водитель машины погиб после столкновения с деревом в Калининградской области

Смертельное ДТП произошло в Багратионовском районе Калининградской области. Там водитель иномарки Mercedes врезался в дерево. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Управлении МВД России по Калининградской области.

Ситуация произошла 7 марта около четырех часов утра. 34-летний водитель выехал на встречку и врезался в дерево на 37 километре автодороги Калининград - Мамоново. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, не дождавшись прибытия бригады скорой помощи.