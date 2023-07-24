Происшествия 24 июля 2023, 18:51 Водитель Maserati сбил человека, снес столб и протаранил стену дома в центре Москвы Дептранс Москвы: на Каланчевской улице Maserati сбил пешехода, снес столб и влетел в стену

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В центре столицы водитель автомобиля Maserati сбил человека, врезался в столб и стену здания. Прибывшие на место экстренные службы выясняют обстоятельства ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в понедельник, 24 июля, на Каланчевской улице неподалеку от дома № 29, строение 2. На место прибыли представители экстренных служб. Все причины аварии и информация о пострадавших уточняются.

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Дептранс опубликовал ролик с моментом ДТП. На кадрах видно, как белая иномарка на скорости движется по пустой проезжей части. Внезапно она начинает вилять на дороге и ее разворачивает на 180 градусов. Затем у автомобиля отлетает колесо, он врезается в человека, столб и стену.

По информации Telegram-канала Shot, в результате аварии пострадала 29-летняя девушка. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Несколько часов назад на Рязанском проспекте в Москве у дома № 86/1 столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии от полученных травм байкер скончался в карете скорой помощи.