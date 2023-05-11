Происшествия 11 мая 2023, 00:49 Водитель маршрутного такси спровоцировал массовое ДТП в Нижнем Тагиле

Читать 360tv в

Массовое ДТП произошло в Нижнем Тагиле. Его спровоцировал водитель маршрутного такси. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные ГИБДД.

Автобус с 15 пассажирами двигался по маршруту № 1 «ТЦ „Райт“ — Рудник им. III Интернационала». В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в автомобиль Kia Sorento, который стоял на светофоре. Иномарку отбросило в Nissan Sunny. Информации о пострадавших не поступало.