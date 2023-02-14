Происшествия 14 февраля 2023, 18:15 Водитель маршрутного такси нарушил правила ПДД и устроил массовую аварию в Ростове-на-Дону

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Массовое ДТП произошло в Ростове-на-Дону. Там столкнулись маршрутное такси и две иномарки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.

Авария случилась в понедельник, 13 февраля, на улице Вагулевского. Водитель микроавтобуса № 55, который направлялся по маршруту Александровка — Левенцовка, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Ford Tourneo. Из-за удара иномарка влетела в Ford Transit, который двигался в попутном направлении.

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Информации о пострадавших не поступало.

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