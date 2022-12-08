Происшествия 08 декабря 2022, 17:04 Водитель маршрутки во Владивостоке выругался матом на пассажиров

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Водителя маршрутки уволили за оскорбление пассажиров во Владивостоке. Также на него составили административный протокол, сообщило издание «Восток-Медиа».

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По предварительным данным, мужчину попросили перестать говорить по телефону во время движения. В ответ он нецензурно обругал пассажиров. Водителя уволили из транспортной компании, где он работал. Также на него составили административный протокол, который передали на рассмотрение в суд.