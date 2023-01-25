Происшествия 25 января 2023, 16:10 Водитель маршрутки въехал в многоквартирный дом в Челябинске

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ДТП с участием маршрутки произошло накануне в Ленинском районе Челябинска на улице Дзержинского. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД города.

По предварительной информации, водитель транспорта не выдержал дистанцию, задел стоящий на парковке автомобиль и въехал в крыльцо дома.

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Всего в маршрутке в момент аварии находилось три пассажира. Они не пострадали. Машина следовала по маршруту № 75.