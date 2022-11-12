Происшествия 12 ноября 2022, 17:18 Водитель маршрутки в Сургуте сломал нос 13-летнему мальчику из-за брошенного снежка «Мускун.fm»: водитель маршрутки в Сургуте сломал нос подростку РИА «Новости»

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Мигрант, работающий водителем маршрутного такси в Сургуте, сломал нос 13-летнему мальчику. Причиной стал брошенный в транспорт снежок, сообщило издание «Мускун.fm».

Подростки переходили дорогу по пешеходному переходу. Один из них кинул в маршрутку комок снега. Водитель остановился и напал на первого попавшегося мальчика. Мужчина затащил пострадавшего в салон, избил и сломал ему нос.

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По словам очевидцев, снежок бросил другой ребенок. Пассажиры попытались оказать несовершеннолетнему первую помощь. На следующей остановке тот вышел.

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По данным Telegram-канала «Многонационал», врачи зафиксировали у школьника закрытый перелом носа. Родители потерпевшего обратились в полицию.

«Полиция Сургута проводит проверку. В отношении несовершеннолетнего пострадавшего назначена судебно-медицинская экспертиза», — уточнила врио начальника по связям со СМИ УМВД России по Сургуту Елена Ким.

В компании-перевозчике «Автолайн» заявили, что подросток пострадал после падения.